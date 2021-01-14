ADÜ Genç Ofis, gençler için çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak Adnan Menderes Üniversitesi’nde Aydın Gençlik Merkezi ADÜ Genç Ofis, faaliyetlerini sürdürüyor.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak Adnan Menderes Üniversitesi’nde Aydın Gençlik Merkezi ADÜ Genç Ofis, faaliyetlerini sürdürüyor.
Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla, mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak ADÜ Genç Ofis, gençlik merkezi konseptinde hizmet veriyor.
Gençlik Merkezi ile birlikte gençlerin sosyalleşme, iletişim kurma ve sürdürme becerilerinin gelişmesini hedeflediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Ülkemizin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz evlatlarımızın; kaliteli, nitelikli, yetişmesinin yanı sıra sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının gelişmesini de önemsiyoruz. Bu anlamda ADÜ Genç Ofis’in çalışmalarının çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise “Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerimizin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla, mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak ADÜ Genç Ofis, çalışmalarına devam ediyor. Amacımız gençlerimizin Ofisimizden tam fayda sağlayarak geleceğe tam donanımlı hazırlanmaları” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
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|31
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|18
|30
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|24
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|22
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|22
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|21
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|21
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|19
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|17
|16
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|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
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|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
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|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12