3 farklı suçtan aranan şüpheli Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi’nde icra edilen operasyonda “Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı içindeki Eşya Hakkında Hırsızlık”, “Silahla Tehdit”, “Güveni Kötüye Kullanma“ gibi 3 farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.