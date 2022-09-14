22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 organizatör yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, organizatör olduğu tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen Filistin uyruklu düzensiz göçmen Kuşadası Millipark Poyraz Tepe mevkiinde kurtarılarak gerekli işlemlere başlandı. Olay ile ilgili olarak yapılan araştırma sonucu organizatör olarak belirlenen 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.