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21 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
21 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
AYDIN 15.10.2020, 09:18
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişiye kimlik sormak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli polisin kovalamacası sonucunda yakalandı. Hakkında dolandırıcılık, yağma ve 3 adet hırsızlık suçlarından toplamda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (37) polis tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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