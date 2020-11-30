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1440 personel denetime katıldı, 44 bin lira ceza kesildi

Aydın’da dün yapılan korona virüs denetimlerinde 393 ekipte 1440 personel görev alırken, kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere 44 bin 734 TL cezai işlem uygulandı.

AYDIN 30.11.2020, 13:15
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1440 personel denetime katıldı, 44 bin lira ceza kesildi
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Aydın’da dün yapılan korona virüs denetimlerinde 393 ekipte 1440 personel görev alırken, kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işletmelere 44 bin 734 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın Valiliği dün yapılan Korona virüs denetimleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Aydın’da dün 1440 personel ile 69 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 445 şehiriçi toplu ulaşım aracı, 82 ticari taksi, 13 pazaryeri, 984 iş yeri denetlendi. 21 iş yeri uyarı cezası alırken, sigara yasağına uymayan 7 kişiye, maske zorunluluğuna uymayan 22 kişiye işlem yapıldı. Toplamda 44 bin 734 TL cezai işlem uygulandı.
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