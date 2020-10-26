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11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

11 AYRI HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

AYDIN 26.10.2020, 19:42
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11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Aydın’da çeşitli tarihlerde meydana gelen 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen Evden Hırsızlık - Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı- Motosiklet Hırsızlığı - Otodan Hırsızlık - İşyerinden Hırsızlık olmak üzere 11 ayrı olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin M.E., E.E., B.Y. isimli şüpheliler olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E ve E.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.Y.’nin ise işlemlerine devam edildiği öğrenildi. .

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