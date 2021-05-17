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1 haftada bin gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada bin 167 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 17.05.2021, 16:02
1 haftada bin gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada bin 167 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 3 Mayıs 16 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 183 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 197 şüpheli hakkında işlem yapılırken 11 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli firar ederken, 8 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

"Aydın’da uyuşturucuya geçit yok"

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 1.167,69 gram metamfetamin, 22,99 gram sentetik kannabinoid, 4 adet sentetik ecza, 37,32 gram kubar esrar, 26 gram eroin ve 4,13 gram kokain, 5 adet ecstasy, 37 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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