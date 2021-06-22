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1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 222 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN 22.06.2021, 12:51
1 haftada 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada 222 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 14 - 20 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 83 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 87 şüpheli hakkında işlem yapılırken 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulandı.

"Aydın’da uyuşturucuya geçit yok"

1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 183,43 gram kubar esrar, 31,12 gram metamfetamin, 7,33 gram sentetik kannabinoid, 0,87 gram toz esrar ve 175 kök kenevir ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir” ifadelerine yer verildi.
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