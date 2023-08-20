Aslan, Icardi ile kazandı!

GALATASARAY 2-0 TRABZONSPOR



Maçtan Dakikalar

5. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sağ tarafından yerden ortaya çıkardığı topa sol çaprazda Angelino gelişine vurdu. Meşin yuvarlak Galatasaraylı oyunculara çarparak auta gitti.

23. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Icardi’nin yaptığı tek dokunuşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak filelere gitti. 1-0

65. dakikada sol taraftan Angelino’nun yerden kale önüne aktardığı pasa Yunus’un yaptığı dokunuşta top kaleci Uğurcan’dan döndü. Pozisyonu takip eden Mertens’in yeniden yaptığı vuruşta Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada ceza sahası içi son çizgisinden Icardi’nin pasında sol çaprazda dar açıda Oliveira topun sahibi oldu. Oliveira’nın ortaya çevirdiği topa Bakambu’nun dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada ceza yayı üzerinden Bakambu’nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluştu. Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Bakasetas’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top Galatasaray savunmasından döndü. Dönen top Bakambu’ya çarparak kale önüne havalanırken, Enis Destan kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

90+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Kaan Ayhan’ın ceza sahasına yaptığı ortada Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Berkan Kutlu dk. 82), Oliveira (Kaan Ayhan dk. 89), Barış Alper Yılmaz (Yunus Akgün dk. 63) Kerem Aktürkoğlu (Bakambu dk. 82), Mertens (Kerem Demirbay dk. 82) Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Dubois, Midtsjo, Halil Dervişoğlu, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Denswil (Baniya dk. 81), Larsen, Eren Elmalı, Kourmpelis (Doğucan Haspolat dk. 81), Bakasetas, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür (Enis Destan dk. 72), Trezeguet (Teklic dk. 51), Umut Bozok

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Maxi Gomez

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Goller: Icardi (dk. 23 ve 90+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör), Icardi, Oliveira, Muslera, Angelino (Galatasaray), Kourmpelis, Bardhi Eren Elmalı (Trabzonspor)