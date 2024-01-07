Galatasaray 3-0 Konyaspor

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

17. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu bekletmeden yaptığı vuruşla topu üstten dışarı yolladı.

20. dakikada Ndombele’nin ceza sahası içine pasında Zaha topla buluştu. Zaha’nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.

28. dakikada Cicaldau’nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera direk dibinden topu çıkardı.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan atağa çıkan Kaan Ayhan’a pasını aktardı. Kaan’ın bekletmeden pasında topla buluşan Mertens’in şutunu kaleci Deniz Ertaş kurtardı.

45 İkinci yarı başladı

48. dakikada Zaha’nın sağ kanattan çevirdiği topta Kerem Aktürkoğlu’nun altıpas içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Guilherme’nin sol taraftan ceza sahasına ortasında Oliveira arka direkte topla buluştu. Oliveira’nın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında Prip’in vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

63. dakikada Kerem Demirbay topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, gelişine yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

68. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay topu arka direğe ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Nelsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri geldi.

85. dakikada Halil Dervişoğlu araya girerek topu kazandı. Halil’in pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

90. dakikada Zaha’dan pası alan Kaan Ayhan’ın sağ kanattan yaptığı sert bir şutta kaleci Deniz Ertaş topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu takip eden Zaha, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 2-0

90+3. dakikada Eyüp Aydın’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0



Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Ali Bülbül dk. 90+2), Ndombele (Eyüp Aydın dk. 90+2), Kerem Aktürkoğlu (Kazımcan Karataş dk. 85), Mertens (Tete dk. 71), Zaha, Halil Dervişoğlu (Efe Akman dk. 90+2)

Yedekler: Günay Güvenç, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Gökdeniz Gürpüz, Hamza Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo (Rak dk. 90+1), Guilherme, Soner Dikmen (Yunus Mallı dk. 90+1), Oğulcan Ülgün (Ahmet Oğuz dk. 74), Prip (Muriç dk. 74), Cicaldau (Emrehan Gedikli dk. 83), Moreno, Oliveira

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Karahan Subaşı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 63 ve 90+3), Zaha (dk. 90) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan (Galatasaray), Oliveira, Adil Demirbağ, Calvo (Konyaspor)