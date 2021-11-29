Siirt’te uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezinde uygulama esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama ve kullanma suçlarının önlenmesi maksadıyla başlatılan çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri ekiplerince, kent merkezi hükümet bulvarı civarında durdurulan araç içerinde Y.Y. isimli şahsın üzerinden 13,51 gram Metamfetamin, 3 adet fişek halinde 2.06 gram toz esrar maddesi, 11 adet Extacy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden sağladığı değerlendirilen 11 bin 630 TL para ele geçirildi.

Konuyla alakalı şüpheli Y.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.