Seyir halindeki araç alev alev yandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. Evren idaresindeki 46 KL 247 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi’nden çarşı istikametine seyir ettiği esnada hemzemin alt geçitte henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araç sahibinin ve görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG’li olduğu öğrenilen araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin uyarılarına rağmen soğutma çalışması yapıldığı esnada aracın yanından geçmeye çalışan sürücülerin duyarsızlığı "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.