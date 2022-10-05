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Muradiye’de sazlık yangını
Van’ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.
Asayiş 05.10.2022, 18:34
Van’ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Karahan Mahallesinde sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği’nden 3 ekip, Erciş Grup Amirliği’nden de 1 ekip bölgeye sevk edildi. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, güçlükle yangın alanına ulaşan ekipler alevlere müdahale diyor.