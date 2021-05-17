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Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Asayiş 17.05.2021, 16:56
Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tuzyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan R.B. idaresindeki minibüse R.T’nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı R.T. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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