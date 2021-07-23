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Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 23.07.2021, 17:33
Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir bahçede bulunan su kuyusundan birkaç gündür kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kuyuya inen bir itfaiye eri, kediyi kıyafetinin içerisine koyarak yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi doğaya salındı.
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