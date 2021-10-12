Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Türkoğlu ilçesi Kaledibi mevkiindeki kırsal alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 5 arasöz, 2 su tankı, 1 greyder ve 30 personelle müdahale edildi. Kontrol altına alındıktan sonra söndürülen bölgede, 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.