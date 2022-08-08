İzmir’de orman yangını

İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.15 sıralarında Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi’nde bulunan Cennet Vadisi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yangına 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 karadan müdahale edilirken, yangını kontrol altına alma çalışmalarının iyiye gittiği öğrenildi.