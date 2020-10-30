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İzmir Valisi Köşger: "Yıkılan binalar olduğu ihbarı var"
İZMİR'DE YAŞANAN 6.6 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN İZMİR VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER YIKILAN BİNALAR OLDUĞU YÖNÜNDE İHBARLAR ALDIKLARINI SÖYLEDİ. KÖŞGER, BAYRAKLI VE BORNOVA TARAFINDA BAZI BİNALARIN YIKILDIĞI İHBARI OLDUĞUNU VE EKİPLERİN OLAY YERİNE SEVK EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.
Asayiş 30.10.2020, 15:32
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binalar olduğu yönünde ihbarlar geldiğini söyledi.
İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yıkılan binalar olduğu yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi. Köşger, Bayraklı ve Bornova tarafında bazı binaların yıkıldığı ihbarı olduğunu ve ekiplerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
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