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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Asayiş 08.04.2021, 12:16
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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Bugün, kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 13:00, Kabatepe’den ise saat 19:00 seferler yapılacak olup, gün içerisindeki planlı diğer tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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hafif yağmur