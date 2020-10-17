Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi
GENCE (İHA) - ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİ GENCE'YE TEKRAR ATEŞ AÇTI. ŞEHİRDE BİRKAÇ PATLAMA MEYDANA GELDİ. İLK RAPORLARA GÖRE, MERMİLERDEN BİRİ BİR EVE İSABET ETTİ. 10 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN ENKAZDAN KURTARILDIĞI İFADE EDİLİYOR.
Ermeni silahlı kuvvetleri Gence’ye tekrar ateş açtı. Şehirde birkaç patlama meydana geldi. İlk raporlara göre, mermilerden biri bir eve isabet etti. 10 yaşında bir çocuğun enkazdan kurtarıldığı ifade ediliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırısı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ateşkesin arkasına sığınan Ermenistan ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingaçevir kentleri füze saldırılarına maruz kaldı. Ermenistan’a yeni füze sistemleri getirildi ve hemen Azerbaycan’da sivillere karşı kullanıldı. Gencede can kayıpları arasında sivillerde var. Azerbaycan’ın ikinci büyük kentinde masum siviller, Ermenistan’ın füze saldırısı altında. İnsani ateşkese yönelik vicdansız çağrıların Ermenistan’ın bu savaş suçlarını görmesi gerekir. İlk bilgilere göre 20’den fazla ev yıkıldı” ifadelerini kullandı.
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