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Bakan Koca: “(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak.”
Bakan Koca: “(Topuk kanından SMA taraması) Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz.”
Bakan Koca: “(Molnupiravir) 700 dolar olan ilacın yerine 30-35 kat daha ucuza mal edeceğimizi planladığımız ilacı vatandaşımız ile yakın zamanda buluşturacağız.”
Sağlık Bakanı Koca: “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.”
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil için şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 25.11.2021, 20:02
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil için şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Gözeli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AHR 179 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.