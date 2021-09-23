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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasından bir araçta yapılan aramada extacy hap ile metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş 23.09.2021, 17:26
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasından bir araçta yapılan aramada extacy hap ile metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu arzını önlemek amacı ile yapılan çalışmalarda, arama yapılan bir araçta 40 adet extacy hap ile 83 gram metamfetamin ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 kişi hakkında Türk ceza kanunun 191. maddesinde yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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