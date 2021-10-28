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Başkent’te zincirleme kaza: 4 yaralı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 28.10.2021, 14:50
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Ankara -Ayaş yolu Aile Yaşam Merkezi alt geçidinde meydana gelen kazada 5 araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.