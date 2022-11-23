15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde feci kaza: Motosiklet bariyere çarptı, 1 ölü 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde demir bariyerlere çarpan motosiklette bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa Yakasına doğru seyir halinde olan 34 FRG 614 motosiklet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Bariyerlere çarpan motosiklet ise 300 metre köprü üzerinde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola savrulan Emre E. ve Davut T’ye olay yerinde müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Davut T. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına doğru geçişlerde iki şeridi trafiğe kapattı. Trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaza nedeniyle köprüde her iki yönde trafik yoğunluğu oluşurken kaza yapan motosikletin çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından köprüde trafik normale döndü.