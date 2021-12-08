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OPET, ‘STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS’ ÖDÜL PROGRAMINDA ‘KADIN GÜCÜ PROJESİ’ İLE 6 ÖDÜL BİRDEN ALDI

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, “Projemizde üç yılı geride bırakırken en başta koyduğumuz hedeflere hızla ilerlemenin mutluluğu içindeyiz. Bugün 3 bini aşkın Kadın Gücümüz var ve projemiz sağlam adımlarla yoluna devam ediyor” dedi.

Aralık 2021 08.12.2021, 13:14
OPET, ‘STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS’ ÖDÜL PROGRAMINDA ‘KADIN GÜCÜ PROJESİ’ İLE 6 ÖDÜL BİRDEN ALDI

OPET, uluslararası iş dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan ‘Stevie International Business Awards’ (IBA) ödül programında ismini dünyanın en iyileri arasına yazdırdı. OPET, Kadın Gücü Projesi ile 6 ödül birden alırken, ‘Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçilen projenin başarısı uluslararası arenada tescillendi.

Farklı sektörlerden dünyanın en iyi şirketlerinin değerlendirildiği ‘Stevie International Business Awards IBA) ödül programında ‘Kadın Gücü Projesi’ ile ‘Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülüne hak kazanan OPET, yine ‘Kadın Gücü Projesi’ kapsamında yaptığı iletişim kampanyalarıyla ‘Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası- Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik’ kategorisinde ‘Altın’, Enerji Sektörü Yılın İnovasyonu kategorisinde ise ‘Gümüş’ ödülün sahibi oldu.

OPET, Kadın Gücü projesiyle 2021 Stevie Awards for Women in Business programında ise tüm global başvurular arasında jüriden en yüksek puanı alarak Kadın Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Yılın İletişim Kampanyası kategorilerinde 2 altın Stevie ile ödüllendirildi. Proje, Stevie Awards for Great Employers ödül programında ise Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta Başarı kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

“MESLEĞİN CİNSİYETİ YOKTUR” ALGISI TOPLUMSAL DÜZEYDE BENİMSENİYOR

‘OPET Kadın Gücü Projesi’, Türkiye’de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile OPET istasyonlarda kadın istihdamının artırılması amacıyla hayata geçen proje kapsamında OPET, her istasyonunda en az iki kadın çalışanın olmasını hedefliyor.

Proje kapsamında OPET istasyonlarında çalışan kadın sayısı 3 bini aştı ve proje başlangıcından bugüne yüzde 97 artış kaydedildi. Bugün Türkiye’nin 77 ilinde kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdam edilirken, istasyonlardaki kadın enerjisini ve emeğini artırma hedefiyle başlatılan proje ile mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesi amaçlanıyor. ‘OPET Kadın Gücü Projesi’ ile kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini gösterme hedefiyle farkındalık oluşturmak, kadın istihdamı konusunda Türkiye’de köklü bir değişim yaratmak hedefleniyor.

“BUGÜN 3 BİNİ AŞKIN KADIN GÜCÜMÜZ VAR”

Projenin lideri, OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk projenin başarısına ilişkin, “Akaryakıt dağıtım sektöründe mesleğin cinsiyeti olmadığını anlatan ve bu yönde bir toplumsal değişim projesi olan Kadın Gücü, bayilerimizin ve çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla her geçen gün daha da büyüyor, daha da güçleniyor. Projemizde 3 yılı arkamızda bırakırken en başta koyduğumuz hedeflere hızla ilerlemenin mutluluğu içindeyiz. Bugün 3 bini aşkın Kadın Gücümüz var ve projemiz sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Kadın Gücü Projemizle sektörümüzde kadınlar için yeni bir iş alanı yaratmanın sevincini yaşarken, başarımızın uluslararası boyutta takdir görmesi gurur verici. Bu ödülün asıl sahibi bayilerimize, proje ekibimize, saha ekibimize, projenin gönüllülerine ve en önemlisi Kadın Güçlerimize bir kez daha gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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