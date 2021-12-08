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KT BANK AG, GÜÇLÜ ADIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Almanya’nın ve Euro Bölgesi’nin ilk ve tek faizsiz finans kuruluşu KT Bank AG, Frankfurt, Berlin, Mannheim, Köln ve Münih şubeleri ile Almanya’da istikrarlı büyümesini sürdürüyor. KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, faizsiz bankacılık esaslarına uygun olarak verdikleri hizmetlere devam ettiklerini ve hedeflerinin sürdürülebilir büyümeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Aralık 2021 08.12.2021, 13:55 08.12.2021, 14:10
KT BANK AG, GÜÇLÜ ADIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG, 2015 yılında hizmete başlarken belirlediği misyon ve vizyon ile Almanya ve Kıta Avrupa’sında müşterilerine başarıyla hizmet veriyor. KT Bank AG, bireysel ve kurumsal müşterilerine ücretsiz cari hesaplar, kâr paylaşımı esasına dayalı katılma hesapları, gayrimenkul finansmanı, taksitli finansman ve yatırım finansmanı gibi etik bankacılık esaslarına uygun sertifikalı faizsiz finans ürün ve hizmeti sunuyor.

Almanya’nın ve Euro Bölgesi’nin ilk ve tek faizsiz finans kuruluşu KT Bank AG, Frankfurt, Berlin, Mannheim, Köln ve Münih şubeleri ile Almanya’da istikrarlı büyümesine devam ediyor. KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, faizsiz finans konusunda Almanya’da verdikleri hizmetleri, ulaştıkları büyüklüğü ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

KT Bank AG olarak kuruluşunuzdan bugüne kaydettiğiniz aşamaları ve ulaştığınız büyüklüğü ana hatlarıyla anlatır mısınız?

KT Bank AG olarak kurulduğumuz günden bu yana ortaya koyduğumuz iş planını optimize ederek geleceğe yönelik sürdürülebilir bir bankacılık alt yapısı oluşturmaya gayret ediyor, bu konuda emin adımlarla ilerliyoruz. Yüzde 100 iştiraki olduğumuz Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın bilgi, tecrübe, teknoloji gücü ve desteğiyle Almanya’da bankacılık alanında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri müşterilerimize kesintisiz bir şekilde sunuyoruz. Bireysel ve ticari müşterilerimize Frankfurt, Berlin, Münih, Köln ve Mannheim şubelerimizde, faizsiz bankacılık esaslarına uygun olarak hizmet veriyoruz. Öte yandan müşteri hizmetleri, online ve mobil şube uygulamalarımızla müşterilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kanallarımızda müşterilerimize Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç farklı dilde hizmet veriyoruz.

“İNOVASYONA VE DİJİTALLEŞMEYE YATIRIM YAPIYORUZ”

KT Bank olarak gelecek döneme yönelik stratejileriniz nelerdir?

Almanya ve Kıta Avrupası’nı ilk kez katılım bankacılığı ile buluşturan KT Bank AG olarak, güçlü finansal yapımız ve sürekli gelişen nitelikli insan kaynağımızla hızlı, kolay, uygun, güvenilir ve daha sağlam bir bankacılık hizmeti sunabilmek için çalışıyoruz. İnovasyona ve dijitalleşmeye sürekli olarak yatırım yapıyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı büyümemizi sürdürürken müşteri sayımızı da memnuniyet odaklı olarak artırmaya devam ediyoruz.

“FAİZSİZ F İNANS PRENSİPLERİNİ UYGULUYORUZ”

KT Mobil Şube Uygulaması, internet bankacılığı ve diğer hizmetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Müşterilerinize ne gibi hizmet ve alternatifler sunuyorsunuz?

KT Bank AG müşterileri, KT Mobil Şube uygulaması ile zaman ve masraflardan tasarruf ederek birkaç dakika içerisinde cari hesap işlemleri, döviz alım-satımı gibi bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebiliyor. Tüm KT Bank AG müşterileri Türkiye’deki Kuveyt Türk ATM’lerinden ve Almanya’da 2 bin 500’den fazla ATM’den masrafsız para çekebiliyor. Ayrıca müşteriler, aylık hesap işletim ücreti ödemeden ve minimum bakiye bulundurma zorunluluğu olmadan ücretsiz internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmetlerinden de faydalanabiliyorlar.

Araç finansmanından Türkiye’de de geçerli olan emlak finansmanına, kiralık kasalardan uygun havale hizmetlerine kadar tüm hizmet ve ürünlere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Yıllık herhangi bir kullanım ücreti olmayan “Jetzz Card” ile alışverişlerini bütçelerine göre uygun koşullarda 3 ila 24 aya kadar taksitlendirebilen KT Bank AG müşterileri, uluslararası LBMA sertifikalı, saklama, depolama ve işlem komisyonu alınmayan KT Altın hesabını da kolaylıkla kullanabiliyor. Bu hesap ile müşterilerimiz online ve mobil bankacılık ile altın alım-satımı yaparak birikimlerini değerlendirebiliyorlar. İslami esaslara uygun olarak müşterilerimizin satın aldığı altınların karşılığı güvenli kasalarda saklanırken bu hizmetin karşılığında müşterilerimize herhangi bir masraf yansıtılmıyor. KT Bank AG olarak ticari müşterilerimize ise döviz işlemlerinden yatırım ve işletme finansmanına, ithalat ve gayrimenkul finansmanından havale hizmetlerine kadar tüm ürün ve hizmetlerimizi faizsiz finans prensiplerine uygun olarak sunuyoruz.

“HEDEF İ M İZ SÜRDÜRÜLEB İ L İR BÜYÜMEY İ SAĞLAMAK”

Son olarak özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

KT Bank AG olarak amacımız özellikle Almanya’da müşteri ağımızı genişleterek her daim olduğu gibi müşterilerimizin güvenini ve memnuniyetini kazanmak. Öte yandan en öncelikli hedeflerimizden biri de sektörde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Zira hedeflerimiz oldukça büyük. Ayrıca kuruluşumuzun altyapısını, özellikle internet aracılığı ile kullanılan uygulamalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Kısacası dijitalleşen dünya ile uyum sağlamak için çaba sarf ediyor ve bu alanda yatırımlarımızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Bunların yanı sıra çeşitli FinTech’ler ile işbirliği yaparak ürünlerimizin dijitalleşmesi konusunda hızlı adımlar atıyoruz. Son olarak şunu söyleyebiliriz; müşterilerimizle fiziksel temas noktalarımız olan şubelerimizin sayısının artmasını önemsemekle birlikte KT Bank AG olarak asıl odağımızı dijitalleşme olarak planlıyoruz.

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