Gümrükleme sürecinde yabancı ülkelere gönderilen malzemeler gümrük geçiş alanlarında birtakım işlemlerden geçiyor. Gümrüklemede, prosedüre uygun bir lojistik faaliyetinin gerçekleşmesi, bazı şartların sağlanmasını beraberinde getiriyor. Depolama ise gümrükleme şlemlerinin gerektirdiği zorunlu bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Dosyamızda, depolama ve gümrükleme hizmeti veren firmaların yatırımlarına ve konuyla ilgili uzman analizlerine yer verdik.