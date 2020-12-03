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DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME

Ekovitrin dergisinin Aralık sayısında lojistik dosyamızın konusu: Depolama ve gümrükleme...

Aralık 2020 03.12.2020, 17:12
2009
DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME

Gümrükleme sürecinde yabancı ülkelere gönderilen malzemeler gümrük geçiş alanlarında birtakım işlemlerden geçiyor. Gümrüklemede, prosedüre uygun bir lojistik faaliyetinin gerçekleşmesi, bazı şartların sağlanmasını beraberinde getiriyor. Depolama ise gümrükleme  şlemlerinin gerektirdiği zorunlu bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Dosyamızda, depolama ve gümrükleme hizmeti veren firmaların yatırımlarına ve konuyla ilgili uzman analizlerine yer verdik. 

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