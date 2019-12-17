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'Yılın Starı' Çiloğlu, 18 ülkede hizmet veriyor

Türk markası Çiloğlu, Türk gıda kültürünü Avrupa’da başarıyla temsil ediyor. Çiloğlu’nun ürünleri Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 18 ülkede müşterilerle buluşuyor.

'Yılın Starı' Çiloğlu, 18 ülkede hizmet veriyor

Türk markası Çiloğlu, Türk gıda kültürünü Avrupa’da başarıyla temsil ediyor. Çiloğlu’nun ürünleri Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 18 ülkede müşterilerle buluşuyor.

17 Aralık 2019 Salı 18:01
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'Yılın Starı' Çiloğlu, 18 ülkede hizmet veriyor

Avrupa’da Türk bayrağını gururla taşıyan öncü kuruluşların başında gelen Çiloğlu, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 18 ülkede hizmet veriyor. En hızlı teslimat garantisiyle müşterilerine ürünlerini ulaştıran Çiloğlu, her yıl birçok uluslararası gıda fuarına katılarak, hem Türkiye’yi temsil ediyor hem de geniş müşteri ağını günden güne artırıyor.

YÜZDE 100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Çiloğlu firmasının sahiplerinden Harun Çiloğlu, Türkiye’de 1999 yılında kalite, yenilik ve lojistik takibi yapmak üzere ofis kurduklarını söyleyerek, “Çiloğlu Türkiye, bünyesinde bulundurduğu ürün yönetimi ve Ar-Ge Birimiyle ürün kalite ve standartlarının geliştirilmesini sürdürülebilirlik politikasıyla hayata geçiriyor. Çiloğlu Gıda yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ürün tedariklerini gerçekleştiriyor. Türk ürünlerinin Avrupa pazarına ulaştırılmasını başarıyla sürdürüyoruz.  Türk gıda kültürünün ve Türk ürünlerinin en kaliteli şekilde dünyaya açılması hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Harun Çiloğlu, “Kurulduğumuz günden  itibaren Türkiye’nin dört bir yanında var olan ürünleri keşfedip onları modern tesislerde işleyerek en güzel ambalajlarla, lojistikte hız, ekipte disiplin ve üretimde teknoloji prensibiyle Avrupa damak tadına uygun hale getiriyoruz. Ülkemize en fazla katkıyı sağlamak için günden güne büyüyen yapımızla liderlik yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Harun Çiloğlu, sözlerine şöyle devam etti:  “Çiftçilerin alın teri ile ürettiği ürünleri istihdam imkanı sunduğumuz vatandaşlar aracılığı ile tesislerde işleyip tüketicilere ulaştırıyoruz. Bunu da bahçede ve dalındaki tazeliğinde ve fabrikadan çıkıştaki kalitesi ile yapıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Biz Çiloğlu’yuz.”

Bu haber Ekovitrin Aralık sayısında! Okumak için tıklayınız

Son Güncelleme: 17.12.2019 18:09
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