Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
111768
ALTIN
278.995
DOLAR
5.8598
STERLİN
7.7345
EURO
6.5376

Shell, Türkiye'de üretiyor; 61 ülkeye ihracat yapıyor

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, Shell’in Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük madeni yağ ve gres üretim üssü haline getirdiği Derince tesislerinden 61’den fazla ülkeye ihracat yaparak, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Shell, Türkiye'de üretiyor; 61 ülkeye ihracat yapıyor

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, Shell’in Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük madeni yağ ve gres üretim üssü haline getirdiği Derince tesislerinden 61’den fazla ülkeye ihracat yaparak, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladıklarını belirtti.

17 Aralık 2019 Salı 11:50
1258 Okunma
Shell, Türkiye'de üretiyor; 61 ülkeye ihracat yapıyor

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Shell, Türkiye’de Cumhuriyetin kurulduğu yıldan beri faaliyet gösteriyor. Türkiye, Shell’in küresel çapta stratejik önem atfettiği 10 büyük pazardan birisini oluşturuyor. Bu doğrultuda Türkiye’deki yatırımlarına ‘sürdürülebilir büyüme hedefiyle’ kesintisiz devam eden Shell, dünyada ve Türkiye’de teknolojik yeniliklerle yakıtlarını sürekli geliştiriyor. Ekovitrin, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Shell Türkiye olarak 2019 yılı itibariyle kapasite, bayi sayısı, pazar payı ve büyüme anlamında ulaştığınız büyüklüğü anlatır mısınız?

Türkiye’de 1923’ten bu yana faaliyet gösteren bir firma olarak tam 96 yıldır enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’de “Perakende Satışlar”, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Toptan Akaryakıt”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık Satışları”, “Kimya Satışları”, “Denizcilik Satışları” ve “Bitüm” alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Türkiye’de yaptığımız yatırımlarda enerji ihtiyacını sürdürülebilir ve emniyetli bir şekilde karşılamaya önem veriyoruz. İstasyon ağımıza, ikmal ve dağıtım altyapımıza geniş çaplı yatırımlar yaptık ve Türkiye’deki bütün iş kollarımızda büyüme odaklı yaklaşımımızı sürdürüyoruz.

Türkiye'de bini aşkın istasyonumuzda her gün 1 milyondan fazla ziyaretçiye yakıt ve yakıt dışı ürün ve hizmetler sunuyoruz. İstasyonlardan direkt yapılan akaryakıt satışlarında ve filo satışlarında pazar liderliğimizi koruyoruz. Akaryakıt pazarında istasyon başına verimliliğimiz, sektör ortalamasının 2,5 kat üzerinde.

12 yıldır Türkiye’de ve dünyada liderliğimizi sürdürdüğümüz madeni yağ pazarında da yatırımlarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Shell’in Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük madeni yağ ve gres üretim üssü haline getirdiğimiz Derince tesisimizden 61’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz, ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz.

Ayrıca Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacına...

Söyleşinin devamı Ekovitrin Aralık sayısında! Ücretsiz olarak okumak için tıklayınız.

Son Güncelleme: 17.12.2019 12:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyagöz'de lazer tedavi "kişiye özel"
Dünyagöz'de lazer tedavi "kişiye özel"
Turkcell, 'teknolojide öncü' rolünü sürdürüyor
Turkcell, 'teknolojide öncü' rolünü sürdürüyor
Aralık ayı lojistik gündemi Ekovitrin'de...
Aralık ayı lojistik gündemi Ekovitrin'de...

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim