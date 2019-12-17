Shell, Türkiye'de üretiyor; 61 ülkeye ihracat yapıyor

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Shell, Türkiye’de Cumhuriyetin kurulduğu yıldan beri faaliyet gösteriyor. Türkiye, Shell’in küresel çapta stratejik önem atfettiği 10 büyük pazardan birisini oluşturuyor. Bu doğrultuda Türkiye’deki yatırımlarına ‘sürdürülebilir büyüme hedefiyle’ kesintisiz devam eden Shell, dünyada ve Türkiye’de teknolojik yeniliklerle yakıtlarını sürekli geliştiriyor. Ekovitrin, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Shell Türkiye olarak 2019 yılı itibariyle kapasite, bayi sayısı, pazar payı ve büyüme anlamında ulaştığınız büyüklüğü anlatır mısınız?

Türkiye’de 1923’ten bu yana faaliyet gösteren bir firma olarak tam 96 yıldır enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’de “Perakende Satışlar”, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Toptan Akaryakıt”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık Satışları”, “Kimya Satışları”, “Denizcilik Satışları” ve “Bitüm” alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Türkiye’de yaptığımız yatırımlarda enerji ihtiyacını sürdürülebilir ve emniyetli bir şekilde karşılamaya önem veriyoruz. İstasyon ağımıza, ikmal ve dağıtım altyapımıza geniş çaplı yatırımlar yaptık ve Türkiye’deki bütün iş kollarımızda büyüme odaklı yaklaşımımızı sürdürüyoruz.

Türkiye'de bini aşkın istasyonumuzda her gün 1 milyondan fazla ziyaretçiye yakıt ve yakıt dışı ürün ve hizmetler sunuyoruz. İstasyonlardan direkt yapılan akaryakıt satışlarında ve filo satışlarında pazar liderliğimizi koruyoruz. Akaryakıt pazarında istasyon başına verimliliğimiz, sektör ortalamasının 2,5 kat üzerinde.

12 yıldır Türkiye’de ve dünyada liderliğimizi sürdürdüğümüz madeni yağ pazarında da yatırımlarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Shell’in Akdeniz Bölgesi’ndeki en büyük madeni yağ ve gres üretim üssü haline getirdiğimiz Derince tesisimizden 61’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz, ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz.

Ayrıca Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacına...

Söyleşinin devamı Ekovitrin Aralık sayısında! Ücretsiz olarak okumak için tıklayınız.