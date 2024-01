Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Apple, Fransa tarafından 25 milyon euroluk bir cezaya çarptırılmış, ardından birkaç ülke daha şirkete ceza kesmişti.

ÖDEME KİMLERE YAPILACAK ?

Ödeme miktarı değişse de MacRumors okuyucularından Ken Strand ve Michael Burkhardt, talep başına 92,17 dolar almış oldu.

Söz konusu ödemeyi herkes almayacak. Ödeme, ABD müşterileriyle sınırlı olacak.

21 Aralık 2017 tarihinden önce, içinde en aşağı iOS 10.2.1 yüklü olan iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE kullananlar veya yine 21 Aralık 2017 öncesinde iOS 11.2 veya daha yükseği yüklü olan iPhone 7 veya 7 Plus kullanıcıları, taleplerini vermiş olmaları şartıyla konuya dahil olabilecek.