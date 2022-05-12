Yavru kumrulara jandarmadan yardım eli

Antalya’da bir evin balkonunda bulunan yavru kumrulara jandarma sahip çıktı.

Manavgat ilçesi Taşağıl Köprülü Kanyon mevkiinde ikamet eden Eyüp ve Gülcan Uugun isimli vatandaşlar, evlerinin balkon saksısında terkedilmiş iki kumru yavrusu olduğunu görerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kumrular İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından bulundukları yerden alınarak Antalya Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon merkezine götürüldü. Yavruların yeterli olgunluğa sahip olduklarında tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.