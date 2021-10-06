Yangından etkilenen bölgelere altyapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat başta olmak üzere Antalya’da meydana gelen yangın felaketinden etkilenen bölgelerde altyapının yenilenmesi için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Halkın yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri bölgeye sevk ettiği jeneratörlerle depolara su için enerji sağladı. Yangın bölgesine kurulan konteyner kentlerin de kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları kısa zamanda tamamladı.

“Halkın yaraları sarılacak”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Genel Müdürlüğü olarak bölgede zarar gören alt yapının yenilenmesi adına daha geniş kapsamlı bir çalışma için düğmeye bastıklarını açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, büyük Manavgat yangını sonrası yaraları sarmak adına Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili tüm birimleriyle bölge de çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Böcek, özellikle içme suyu altyapısı zarar gören bölgelerde hemen çalışmalara başladıklarını belirterek, “ASAT Genel Müdürlüğümüz hemen hareketi geçerek içme suyu yatırımını planladı. İhale sürecini başlatarak, çalışmalara başladık. Bölgenin altyapısı yenilenecek” diye konuştu.

“İhale süreci tamamlandı”

Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin katıldığı toplantıda, yangın bölgesinde yaraların sarılması ve bölgenin imarında önemli yeri olan altyapının yenilenmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nce kullanılmak üzere İller Bankası’ndan gereken kredi desteğinin sağlanması kararlaştırılmıştı. Sağlanan kredi ve öz kaynaklar ile bugüne kadar söz konusu afet bölgesinde 460 kilometre içme suyu yatırımının ihale sürecini tamamlayan ASAT alt yapı için çalışmalara başladı.