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Yangına su götüren su tankeri otel servisiyle çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığındaki yangına su götürmekte olan belediyeye ait su tankeri, Sanayi kavşağında servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yaralanan 4 otel personeli 112 acil servis ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA 14.09.2021, 15:16
Yangına su götüren su tankeri otel servisiyle çarpıştı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Sorgun Çamlığındaki yangına su götürmekte olan belediyeye ait su tankeri, Sanayi kavşağında servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yaralanan 4 otel personeli 112 acil servis ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat Sanayi Sitesinden Zübeyde Hanım Caddesine çıkmakta olan Yusuf Şen’in kullandığı 07 LDK 86 plakalı Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankeri ile Sanayi Doğu Garajı kavşağında, Zübeyde Hanım Caddesinde çevreyolu istikametine seyir halindeki Erol Şahan’ın kullandığı 07 AIL 965 plakalı otel servis minibüsüne yandan çarpması ile meydana geldi.

Kazada, servis minibüsünde bulunan otel çalışanlarından Hasret Kurt, Hülya Erdoğan, Aylin Işık ve Şaban Kısak yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankerinin Sorgun Çamlığında çıkan orman yangınına müdahale amacıyla yangın bölgesine su taşıdığı bildirildi.

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