Vali Yazıcı: "En çok tarım ve hayvancılıkla uğraşanların kazanmasını isterim"

Alanya’da üreticilerle bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Dünyada en çok tarım ve hayvancılık ile uğraşanların kazanmasını isterim, kazansın ki gençlerimiz tarım ve hayvancılığa yönelsin" dedi.

Vali Ersin Yazıcı ziyaretine Alanya hali ile başlayarak, Hal Dernek Başkanı Adem Kaya’dan bilgiler aldı.

Alanya’nın dünya standartlarında sebze meyve üretimi yaptığını dile getiren Vali Yazıcı, " Çiftçimiz de üretimde çok iyi. Sizler aracı olduğunuz kadar üreticisiniz. Öyle olmasanız da üretici ile birlikte çalışıyorsunuz. Üretimde standartlarımız gayet iyi gidiyor. Sizden tek ricam var lütfen çiftçiye para verirken cimri davranmayın. Ben Ersin Yazıcı olarak dünyada en çok tarım ve hayvancılık ile uğraşanların kazanmasını isterim. Kazansın ki gençlerimiz tarım ve hayvancılığa yönelsin. Siz üretici ile kardeşsiniz onların karına göz dikmeyin. Sizler üreticiyle etle tırnak gibisiniz” diye konuştu.

"Tarım olmadan yaşam olmaz"

Vali Yazıcı’nın Alanya temasları çerçevesinde ikinci durağı Alanya Ziraat Odası oldu. Alanya’nın, Türkiye için önemine dikkat çeken Vali Yazıcı; “Siz olmadan bu şehir eksik kalır. Türkiye için çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Pandemi bize şunu gösterdi ki tarım olmadan yaşam olmuyor. Bu yüzden iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

"Her damla suyun hesabını yapalım"

Alanya’nın ilk ejder meyve üreticilerinden olan ve 6 dönümlük alanda üretim yapan Hasan Peker ile de bir araya gelen Vali Yazıcı; “Alanya’mız uygun iklim koşulları ve bereketli toprakları ile tropikal meyve üretiminde lider konumda ve her geçen gün yeni meyveler ile bu çeşitliliği arttırıyorlar. Dünya pazarına katkımız gittikçe de artmaya başladı. Alanya’da yetiştirilen tropikal meyvelerin su ihtiyacı da oldukça az. Bu da Antalya için büyük bir kazanç. Çünkü maalesef ki artık her damla suyun hesabını yapmak zorundayız. Bu yüzden de az suya ihtiyaç duyan ürünlerin yetiştiriciliğini arttırmalıyız” ifadelerini kullandı.