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Vali Yazıcı, 110 öğrenci ile birlikte kitap okudu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AHENK (Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında Antalya OSB Teknik Koleji’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Yazıcı, 110 öğrencinin katılımı ile düzenlenen, kitap okuma etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası konuşma yapan Yazıcı, “Biz, ülkesinin değerleri ile donatılmış, işini en iyi şekilde yapan, iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bizim geleceğimiz öğrencilerimiz. Lütfen öğrencilerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu unutmayın” dedi.

ANTALYA 24.11.2021, 13:30
Vali Yazıcı, 110 öğrenci ile birlikte kitap okudu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AHENK (Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında Antalya OSB Teknik Koleji’ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Yazıcı, 110 öğrencinin katılımı ile düzenlenen, kitap okuma etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası konuşma yapan Yazıcı, “Biz, ülkesinin değerleri ile donatılmış, işini en iyi şekilde yapan, iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bizim geleceğimiz öğrencilerimiz. Lütfen öğrencilerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu unutmayın” dedi.

Vali Ersin Yazıcı öğrencilerle kitap okuduktan sonra sohbet etti, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Öğrencilere hayallerini ve hedeflerini sorarak kitap okumanın faydalarını, yalan söylememin zararlarını anlattı.

“Hayal edin ve hayallerinizin peşinden gidin”

Kitap okuma etkinliği sonrasında öğrencilerle sohbetinde Vali Yazıcı, bir öğrencinin, Vali olmak için hangi zorluklardan geçtiğini sorusuna Vali Yazıcı,“Sadece hayal ettim ve oldu. Sizler de hayal ederseniz bu iş oluyor. Lütfen siz de kendiniz ve geleceğiniz için hayaller kurun. Ben ilkokulu köyde okumuş, ortaokul ve liseyi devlet parasız yatılı okulunda okumuş biri olarak burada karşınızdayım. Hayal edince her şey oluyor. Hayal edin ve hayallerinizden vazgeçmeyin” cevabını verdi.

“İnsanoğlu zorluğu aştığında mutlu oluyor”

Öğrencilerle kendi lise anılarını paylaşan Vali Ersin Yazıcı, “Zor olarak adlandırdığımız şeyleri başardığımızda acayip mutlu oluruz. Mesela beden eğitiminden yüksek aldığımızda herkesin yüksek alabileceği bir ders olduğu için çok mutlu olmayız belki ama matematik dersinden yüksek alırsak, herkes alamayacağı için daha mutlu hissederiz kendimizi. Sizin yaşlarınızdayken benim çok mutlu olduğum bir olayı paylaşayım sizinle Burdur Lisesi futbol takımına seçildim, lise 2’nci sınıftayım. Fakat ilk 11 açıklandı ben yokum. Yıkıldım. İkinci maçta ilk 11’e girdiğimde hayatımda en mutlu olduğum anlarından biriydi. Ben futboldan hiç para kazanmadım. Hayatımda zevk dışında hiçbir özelliği yok. Dolayısıyla biz insanoğlu bir zorluğu, güçlüğü aştığımızda mutlu oluyoruz” dedi.

“Değerler eğitimini çok önemsiyoruz”

Öğrencilerle sohbetinin ardından AHENK Projesi hakkında daha fazla bilgi vermek için öğretmenlerle bir araya gelen Vali Yazıcı, “AHENK Projemizde bizim arzu ettiğimiz şey birkaç alana fazlaca dokunmak. Biz bu toplumda yaşıyoruz ve buradan mezun ettiğiniz çocuklar toplumun içine karışıp hayata dahil olacaklar. Kimi sanayide, fabrikalarda çalışacak kimi kendi iş yerini açacak. Çalışan, patron, ara eleman olacak ama istisnasız hepsi insan ve insanlar için iş yapacaklar. Dolayısıyla bizim AHENK’te vurguladığımız şey herkesin ihtiyaç duyacağı bireylerin, öncelikle iyi insan olmasını istiyoruz. AHENK Projesinde ki değerler eğitimini çok önemsiyoruz. Ben öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. Lütfen Antalya için, Türkiye için çocuklarımızın kalbine önce insan sevgisi ve saygısından başlayarak değerlerimizi yerleştirmeniz gerekiyor. Eğer iyi insan olmazsa iyi mühendis de olmaz, iyi profesör de olmaz. Çocuklarımızı eğitirken öncelikle onların iyi insan olmasını, disiplinli, hayatı bilen, insan haklarına saygılı ve insan olduğu için insanı seven bireyler yetiştirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu unutmayın”

AHENK Projesi kapsamında Antalya’da ki bütün öğrencilere dokunmayı planladıklarını belirten Vali Ersin Yazıcı, “Biz AHENK Projemizle toplumumuzun sosyokültürel yapısına uygun, yeniliğe, öğrenmeye açık, topluma yararlı bireyler yetiştirilmeyi amaçlıyoruz. Biz, ülkesinin değerleri ile donatılmış, işini en iyi şekilde yapan, iyi insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bizim geleceğimiz öğrencilerimiz. Lütfen öğrencilerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu unutmayın” dedi.

Ziyaretin sonunda Vali Yazıcı, öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

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