Ukrayna Lutsk Belediye Başkanı Başkan Böcek ile bir araya geldi

Ukrayna Volin bölgesi Lutsk Belediye Başkanı Ihor Polişuk, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ukrayna’nın Volin bölgesi Lutsk Belediye Başkanı Ihor Polişuk ve Lutsk Ekonomik Politikalar Başkanı Boris Smal’ı ağırladı. Ziyarete, Kent Kart Firması Sahibi Ahmet Basmacı ile Genel Müdürü Volkan Şen de katıldı. Lutsk Belediye Başkanı Polişuk, Antalya ile kültür, sanat, turizm, ticaret ve eğitim konularında işbirliği yapmak istediklerini belirtti. Antalya’nın ulaşımda nakitsiz yolcu taşıma sistemini kendi şehrinde de uygulamaya başladıklarını belirten konuk belediye başkanı sistemin kazanç, zaman ve müşteriler açısında memnuniyetle karşılandığını söyledi.

“İşbirliğine hazırız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Böcek, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 30 binin üzerinde Ukrayna vatandaşı yaşadığını söyledi. Antalya ve Lutsk arasındaki ilişkileri geliştirmek için her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirten Başkan Böcek, özellikle turizm konusunda işbirliği yapabileceklerini kaydetti. Başkan Böcek ve konuk belediye başkanı ziyaret sonunda karşılıklı hediyeler sundu.