U19 MKE Ankaragücü: 1 - U19 Corendon Alanyaspor: 1

U19 Elit A Ligi 1. Grup’ta oynanan Corendon Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

U19 Elit A Ligi 1. Grup müsabakasında Alanyaspor, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı. Elmadağ Stadı’nda oynanan mücadelede Alanyaspor 7. dakikada Kadir Can Gündoğdu’nun golü ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Ankaragücü’nde Onur Efe Ekri, skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmada geri kalan sürede iki takımda skora katkı sağlayamadı ve 1-1 sona erdi.