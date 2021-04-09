Tütüncü’den, Antalyaspor’a destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, FTA Antalyaspor’un “Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin” sloganıyla başlattığı bayrak kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.

FTA Antalyaspor’un, Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşması öncesinde “Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin” sloganıyla başlattığı bayrak kampanyası büyük ilgi görüyor. Kulübün, Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek olması Antalya’da büyük bir heyecanı da ortaya koydu. Antalya ve ilçelerinin kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek, hem de kulübe gelir getirmesi amacıyla başlatılan bayrak kampanyasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’den de destek geldi. Başkan Tütüncü, Fraport TAV Antalyaspor resmi Twitter hesabından yayınlanan bir video ile “Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin” sloganıyla başlatılan bayrak kampanyasına güçlü bir destek vereceklerini açıkladı. Başkan Tütüncü, “ Haydi Antalya! Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin. Bu yolculukta büyük heyecan senin. Antalyaspor Başkanımız Mustafa Yılmaz’ın başlatmış olduğu bayrak kampanyasına bizde güçlü bir destek vereceğiz. Yolunda bahtında açık olsun Antalya’m…” dedi.

Çekimler, ‘Nostaljik Otomobiller Müzesi’ndeki, Antalyaspor’un “07 AS 047” plakalı ilk takım otobüsünün önünde gerçekleştirildi. FTA Antalyaspor, heyecanla beklenen büyük final öncesi Antalya ve ilçelerini kırmızı-beyaz bayraklarla süsleyecek. Kulübün hedefi ise 5 bin bayrak.