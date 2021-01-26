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Tütüncü, Masa Dağı bölgesindeki yol yapım çalışmalarını inceledi

Kepez Belediyesi, şehrin doğu ve batı yönlerindeki iki önemli bulvarı arasında, Masa Dağı bölgesinden ulaşım imkanı sağlayacak olan yolun yapımında sona geldi.Fen İşleri Müdürlüğü, uzunluğu bin 800 metre, genişliği 25 metre olan yolu, Masa Dağı bölgesindeki Göçerler, Çankaya ve Fevzi Çakmak mahalleleri arasında inşa etti. Göçerler Mahallesi’ne yapılacak olan şehir hastanesini, ilçenin doğu yakasına bağlayacak karayolunun yapımında ise bölgenin zorlu coğrafi şartlarıyla mücadele edildi. Varsak bölgesini, Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı’na da bağlayacak olan yolun, doğu ve batı bölümlerinin inşası için iş makineleriyle büyük kayalar kırılırken, derin vadiler de kamyonlarla getirilen hafriyatla dolduruldu.

ANTALYA 26.01.2021, 12:59
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Tütüncü, Masa Dağı bölgesindeki yol yapım çalışmalarını inceledi

Kepez Belediyesi, şehrin doğu ve batı yönlerindeki iki önemli bulvarı arasında, Masa Dağı bölgesinden ulaşım imkanı sağlayacak olan yolun yapımında sona geldi.Fen İşleri Müdürlüğü, uzunluğu bin 800 metre, genişliği 25 metre olan yolu, Masa Dağı bölgesindeki Göçerler, Çankaya ve Fevzi Çakmak mahalleleri arasında inşa etti. Göçerler Mahallesi’ne yapılacak olan şehir hastanesini, ilçenin doğu yakasına bağlayacak karayolunun yapımında ise bölgenin zorlu coğrafi şartlarıyla mücadele edildi. Varsak bölgesini, Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı’na da bağlayacak olan yolun, doğu ve batı bölümlerinin inşası için iş makineleriyle büyük kayalar kırılırken, derin vadiler de kamyonlarla getirilen hafriyatla dolduruldu.

“10 bin kamyon hafriyat kullanıldı”

Fen İşleri’nin iş makineleri operatörleri, yolu Fevzi Çakmak Mahallesi’ne bağlayabilmek için de 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarı ve vadi engelini ortadan kaldırdı. Ekskavatörler ile kayalar kırılması, vadinin de 10 bin kamyona yakın hafriyat ile doldurulmasıyla yol, Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Ulubatlı Hasan Caddesi’ne bağlandı.

“Tütüncü yol şantiyesinde”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, ilçe için önemli bir ana arter kimliği kazanacak olan Varsak-Çankaya yolunun yapımını yakından takip ediyor. Yolun Fevzi Çakmak Mahallesi’nde tamamlanma aşamasına gelen alt yapı çalışmalarını denetleyen Başkan Hakan Tütüncü, yolun yapımında gelinen son durumla ilgili bürokratlarından bilgi aldı.

Başkan Tütüncü, “Bu yolu inşa eden ekiplerimiz kocaman bir teşekkürü hak ediyor. 10 bin kamyondan fazla hafriyat dolgusu yapılarak, dağlar peynir gibi kesilerek şehir için güzel bir ana arter yol inşa ettik.” dedi. Tütüncü, yolun şehir için önemi de şu şekil de dile getirdi: “Bu yol, hem zamandan ve yakıttan tasarruf sağlayacak hem de şehre değer kazandıracak. Varsak bölgesinden, Kepez’in doğu yakasından Korkuteli istikametine, açtığımız yol sayesinde, şehir trafiğine girilmeden ve daha kısa bir sürede gidilebilecek. Mesafe kısaldığı için doğal olarak yakıttan ve zamandan tasarruf sağlanmış oluyor. Bu yol, her yol gibi geçtiği mahallelere değer katan etkiye sebebiyet verecek” diye konuştu.

“Kocaman projeler yapmaktan hoşlanıyoruz”

Kepez Belediyesinin, kendi imkanlarıyla yollar inşa ettiğinin altını çizen Tütüncü, “Biz kocaman projeler yapmaktan hoşlanıyoruz. Büyük işlerin belediyesiyiz. İlçe belediyesi olarak büyük yolları yapabilecek bir güce sahip değilmişiz gibi algılanıyor. Türkiye’de hiçbir ilçe belediyesinin yapamadığı işleri, hatta büyükşehir belediyelerinin bile bazen boyunu aşan, Karayollarının yüklenici eliyle yaptırdığı işleri, iftihar söylüyorum, Kepez Belediyesi kendi imkanlarıyla, ekibiyle ve iş makineleriyle yapıyor. Ferhat misali çalışıyoruz. Ferhat, Şirin’ine kavuşmak için dağları delmişti. Biz de hemşehrilerimize olan sevgimizden dolayı Masa Dağı’nı keserek nice yollar açtık. Bölgede yeni yollar inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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