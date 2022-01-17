Türkü Türkü Türkiye’m konseri sanatseverlerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın bir klasik haline gelen “Türkü Türkü Türkiye’m” konseri bir kez daha dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Her yöreden türküler seslendiren koro, izleyenleri diyar diyar gezdirerek müzik yolculuğuna çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Şef Yiğit Aktı yönetiminde “Türkü Türkü Türkiye’m” programıyla dinleyicilerin karşısına çıktı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde koro Anadolu’nun dört bir köşesinden seslendirdiği türkülerle yüreklere dokundu.

“Her yöreden türkü seslendirildi”

Türkü ve müzik dolu gecede Rumeli, Ege, Teke Yöresi, Akdeniz, Karadeniz, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Azerbaycan, Kerkük ve Kıbrıs’tan türküler seslendirildi. Aşık Veysel’den Neşet Ertaş’a türkülerin ustalarına ait eserlerin seslendirildiği gecede Halk Dansları Topluluğu da her yöreden Türkiye danslarıyla eşlik etti.