TSYD’den Vali Yazıcı’ya ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette Vali Ersin Yazıcı, spor basınından destek beklediğini söyledi. Sağlık ile spor turizminin Antalya için çok önemli olduğuna vurgu yapan Yazıcı, hayata geçirilen organizasyonların basında daha çok yer bulmasıyla talebin daha artabileceğini söyledi.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de şehir için her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini ve bundan sonraki süreçte de çalışmaların bu yönde devam edeceğini ifade etti. Vali Ersin Yazıcı, TSYD Yönetim Kurulu’na ziyaretin anısına Antalyaspor forması hediye etti.