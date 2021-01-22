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Tarihi Kargıhan Manavgat Belediyesi’ne devredildi

Manavgat’ın Beydiğin Mahallesi’nde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve yıkılmadan günümüze kadar kalan tek Selçuklu Hanı olmasıyla bilinen tarihi Kargıhan, 36 yıllığına onarım karşılığı kiralama yöntemiyle Manavgat Belediyesi’ne devredildi.

ANTALYA 22.01.2021, 12:38
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Tarihi Kargıhan Manavgat Belediyesi’ne devredildi

Manavgat’ın Beydiğin Mahallesi’nde, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve yıkılmadan günümüze kadar kalan tek Selçuklu Hanı olmasıyla bilinen tarihi Kargıhan, 36 yıllığına onarım karşılığı kiralama yöntemiyle Manavgat Belediyesi’ne devredildi.

Devir teslim ve imza töreni yapıldı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve daha önce Demca İnşaat Turizm, Nakliyat, Emlak Petrol Ltd.Şti. ne onarım karşılığı kiraya verilmiş olan tarihi Kargı Han Ve Hamamı, belediyenin talebi üzerinde Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onayı ile 21Ocak 2021 tarihi itibari ile onarım karşılığı kiralama yöntemi ile 36 yıllığına Manavgat Belediyesi’ne devredildi. Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’ndaki belediye başkanlık makamında yapılan devir teslim ve imza törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Demca Ltd. Şti adına Mustafa Sert, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hakime Yılmaz ile ilgili birim müdürleri katıldı. Yapılan devir teslim ile Manavgat Belediyesi’nin tarihi yapıda restorasyon uygulamasını hayata geçirerek Manavgat halkı ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Geçmişle gelecek arasındaki köprü

Tarihi önemi olan bir yapıyı devraldıkları için çok onurlandıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu imkanı sağladıkları için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak bugün yoğun turizm fonksiyonu ile sıkışmış ve yoğun talebin olduğu bir alanda kamu eliyle "Taşınmaz Kültür Varlığı Anıt Eser” olarak tescilli kültür mirasımız Kargıhan ve Hamam yapısını onararak geçmiş kültürümüzün gelecek kuşaklara taşınmasını hedefliyoruz. Dünya ticaretinin büyük bir kısmını üzerinde taşıyan İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta yıllardır kullanılmayan kültürel mirasımızı kaybolan ve/veya kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerinin kullanılması, koruma-kullanma dengesinin sağlanarak onarılması ve hak ettiği değer ve önemin kazandırılarak kültür turizminde yeniden kamu kullanımına kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu tarihi yapımızda hayata geçireceğimiz restorasyon uygulaması, kültürel ve günübirlik kullanıma yönelik fonksiyonu ile ziyaretçilerin hem geçmişle bugün arasındaki yaşam kültürü arasında bir köprü kurması sağlanacak, hem de Manavgat halkı ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır. Antik Side’deki çalışmalarımız tüm Türkiye’ye örnek oldu. Burada da aynı azim ve kararlılıkla düzenlemelerimizi hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kargıhan’ın tarihi

Selçuklular döneminde İpek Yolu üzerinde han ve kervansaraylar çok amaçlı olarak yapılırdı. Bu yapılar 20 ile 30 kilometre mesafede günlük yürüyüş yolu mesafesinde insanların konaklama başta olmak üzere çeşitli ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş “ANITSAL NİTELİKTE” yapılardır. Çin’den başlayarak bütün Asya’yı geçip Anadolu ve Akdeniz’den Avrupa’ya kadar uzanan “İpek Yolu” nun bir kolu Manavgat İlçemizden geçmektedir. Anadolu’daki Kervansaraylar özünü yardımlaşma ve insanlık duygusundan alan, vakıf sistemi sayesinde günümüze kadar oluşan kervansaraylar, yollar üzerinde kurulan ve kamu yararına çalışan ticaret yapılarıdır. Antalya İli Manavgat İlçesi Beydiğin Mahallesi’nde, İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan eski ticaret yolu üzerinde yer almaktadır. Mimari üslubuna göre Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev (1236-1246) dönemine tarihlenmektedir. Kalın beden duvarlarıyla çevrili han, kuzeyde doğu batı doğrultusunda dikdörtgen bir kapalı bölüm ve güneyde kare şeklinde açık bir avlu etrafında açık ve kapalı hücrelerden oluşmaktadır. Ana salon ve diğer hücreler tonoz örtülüdür. Güney beden duvarı ortasında yer alan taç kapısı avluya açılır. Dikdörtgen şeklinde beden duvarlarından çıkıntı yapan taç kapı benzersizdir. Eyvan şeklinde sivri kemer açıklığı içerisinde basık kemerli giriş kapısı yer alır.
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