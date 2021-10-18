Side’de halk dansları esintisi

Manavgat Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 5. Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali, kortej geçişi ve çeşitli dans etkinlikleriyle yapıldı.

Festival kapsamında Özbekistan, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve İran’dan Gelen 320 halk dansçısının katıldığı festivalin ilk gününde, Side girişinden itibaren kortej geçişi gerçekleştirildi. Dansçı ve müzisyenler, eğlenceli bir şekilde turistlere ve esnaflara selam vererek Side Liman’a kadar yürüdü. Kortej yürüyüşüne, Manavgat Belediyesi Başkan’ı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu ve Mustafa Ceylan katıldı.

Halk dansçıları, davul zurna eşliğinde yürürken, yerli ve yabancı turistler de bu renkli görüntüleri kameraya aldı. Kortej geçişi sonrasında limana ulaşan ekipler, burada kurulan sahnede sırayla ulusal halk danslarının gösterilerini yaptı. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin farklı kültürleri bir araya getirerek kaynaştırdığını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kültürel ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, “ Dünyaca ünlü Antik Side’mizde gerçekleştirdiğimiz halk dansları festivali ile hem farklı kültürleri bir araya getiriyoruz hem de sanatsal etkinliklerimizi Manavgat’ımıza gelen misafirlerimiz ile paylaşıyoruz. Manavgat’ta farklı kültürlerin ve dansların sergilenmesi kentimiz için artı değer. Manavgat’ımızı sanatsal ve kültürel etkinlikler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.