Serik’ten 56 bin 704 ton çöp transfer edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik’te inşa edilen Katı Atık Transfer Tesisinden Ocak-Ekim 2020 döneminde 56 bin 704 ton çöp transfer edildi.

Toplanan çöpler tırlarla geçtiğimiz yıl Serik Eminceler Mahallesi’nde inşa edilen Katı Atık Transfer Tesisinden Kızıllı ’da bulunan Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ ne sevk ediliyor. Böylelikle çöpler bertaraf edilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Gece gündüz transfer yapılıyor

Aynı anda 3 atık toplama aracının boşaltım yapabileceği şekilde dizayn edilen transfer merkezinde modern yöntemlerle bekleme yapılmadan boşaltım işlemi gerçekleşiyor. Serik’teki katı atıkların bertaraf tesisine daha düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için 16 tır ile gece gündüz transfer yapıyor. Ocak-Ekim 2020 döneminde Serik’ten 56 bin 704 ton çöp Kızıllı ‘da bulunan tesise sevk edildi.