Serik Belediyespor İdmanlara başladı

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, Teknik direktör Bülent Akan nezaretinde idmanlara başladı.

İlk idmanını dün yapan Serik Belediyespor, bu sabah ikinci idmanına çıktı. Isınma koşusunun ardından kondisyon ve ağırlık çalışması yapan Serik Belediyesporda morallerin yüksek olduğu gözlendi. 29 futbolcudan oluşan takım teknik direktör Akan’ın görüşleri doğrultusunda günde 2 idman yaparak lige hazırlanacak.