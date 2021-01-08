Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi’nin yarısı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Belek Bölgesi’ne hizmet etmek üzere yapımına başlanan ‘Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi’nin yarısı tamamlandı.

Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü Türkiye’de bir ilk olan işbirliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Kültür Bakanlığı’nın 243 milyon TL’lik finansal destek sağladığı projenin inşası başlarken, çalışmalar yüzde 50 seviyesine yaklaştı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt da, şantiye alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, teknik konular ve işin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

2021 yılı Eylül ayında teslim edilmesi planlanan projede çalışmalar devam ederken, ekiplerin çalışmasıyla hızlı bir ilerleme kaydedildi. Proje kapsamında bulunan hat imalatlarında sona gelindi. 24 bin 727 metrelik boru hattı imalatı tamamlandı. Arıtma tesisi ünitelerinden havalandırma havuzu, bio fosfor havuzu, ön arıtma yapısı, son çökeltme havuzu ve terfi merkezlerinin temel imalatları bitirildi. Üst yapı imalatlarına başlandı.

Serik’te mevcut arıtmaya ek olarak yapımına başlanan projede 65 bin m küp gün kapasiteli atık su arıtma tesisi, 3 adet betonarme ve 1 adet hazır paket tip terfi istasyonu yer alacak. Yeni terfi istasyonları ve arıtma tesisi sayesinde betonarme ve mekanik yönden uzun süredir çalışan ve ömrünü tamamlamaya yakın olan Belek-1 ve Belek-2 Atık Su Arıtma Tesisleri devre dışı bırakılacak. Tüm ilçede oluşan atık su tek noktada toplanacak. Böylece daha modern bir tesiste daha sağlıklı koşullarda arıtma sağlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 25 kilometrelik kanalizasyon hattı da imal edilecek.

Bakanlık, yapımın tamamlanmasının ardından tesisi 20 yıl süreli işlettikten sonra Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne teslim edecek. 20 yıllık süreçte Belek bölgesinin tüm atık su gelirleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınacak ve bu kaynak bölge altyapısına aktarılacak. Tesisin kapasiteli ihtiyaca göre ilerleyen zamanda 130 bin metreküpe çıkarılabilecek.

Serik’te çevresel riskleri sona erdirecek projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeden gelen evsel atık sular merkezi tek bir arıtma tesisine bağlanacak. Diğer tesisler devre dışı bırakılarak üst düzey bir çevre koruması ve merkezi atık su yönetimi sağlanacak. Bölgede turizmin ve Caretta Carettaların ortak yaşam alanı sahillerin çevre kalitesi standartları üst seviyeye ulaşacak. Dev proje insan sağlığının ve çevrenin korunması açısından vazgeçilmez olan atık su arıtma tesislerinin modern ve kapsamlı bir örneği olacak. Proje ile altyapı sorunlarının uzun vadeli son bulması hedefleniyor.