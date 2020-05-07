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Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan

KEPEZ BELEDİYESİ, YENİ İMAR HAKLARI VE MÜLKİYET SORUNLARINI ÇÖZEREK, GECEKONDUDAN MODERN BİR ŞEHRE DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIĞI MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ’NİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINI YENİ PARKLARLA GÜZELLEŞTİRİYOR. BUGÜNE KADAR MAHALLEDE 35 BİN 277 METREKARE YEŞİL ALAN OLUŞTURULDU.

Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan

KEPEZ BELEDİYESİ, YENİ İMAR HAKLARI VE MÜLKİYET SORUNLARINI ÇÖZEREK, GECEKONDUDAN MODERN BİR ŞEHRE DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIĞI MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ’NİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINI YENİ PARKLARLA GÜZELLEŞTİRİYOR. BUGÜNE KADAR MAHALLEDE 35 BİN 277 METREKARE YEŞİL ALAN OLUŞTURULDU.

07 Mayıs 2020 Perşembe 12:16
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Şehirleşen mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan

Kepez Belediyesi, yeni imar hakları ve mülkiyet sorunlarını çözerek, gecekondudan modern bir şehre dönüşümünü sağladığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin sosyal yaşam alanlarını yeni parklarla güzelleştiriyor. Bugüne kadar mahallede 35 bin 277 metrekare yeşil alan oluşturuldu.

Antalya Kepez ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, daha düne kadar gecekondu yapılaşmasının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinden biriydi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde yapılan kat artışı, mülkiyet problemlerinin çözümü ve imar yollarının açılması çalışmaları neticesinde mahalle, modern bir şehir kimliğine kavuştu. Belediye ve vatandaş eliyle yapılan kentsel yenileme kapsamında gecekondu yapılarının yerini modern konutlar aldı. Kepez’deki, gecekondudan modern bir şehre dönüşümün sembol yerlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin fiziki görünümü de güzelleştiriliyor. Kepez Belediyesi, konut yapımının tamamlanmasından sonra da mahallenin tüm yollarını sıcak asfaltla kaplarken, kaldırımlarına da parke taşı döşedi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki dönüşü sadece betonla değil, yeşille harmanlayarak gerçekleştiriliyor.

Mahalleye 11 park

Bugüne kadar mahalleye 11 park kazandırıldı. Bu parklarla birlikte mahallede 35 bin 277 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu parklardan bir tanesi de 6727 ve 6740 sokak kesişimin de 784 metrekarelik alana inşa etti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ni modern görünümünü tamamlayan yeşil alanda, açık ve kapalı ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri ile zemini kauçuk zemin kaplama çocuk oyun elemanları bulunuyor. Parka, çim ekildi ve çeşitli türde ağaç ve bitki de dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yeşil alan düzenlemesi çalışmalarının devam edeceğini ifade ettiler.

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