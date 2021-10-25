Raylı Sistem ilk seferine başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde yolculu seferleri bu sabah itibariyle başladı. Varsak-Müze hattında başlayan ücretsiz seferlere Antalyalılar ilgi gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı 3. Etap Raylı Sistem Projesi hizmet vermeye başladı. Varsak-Müze arasındaki yeni hat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugünden itibaren bir hafta ücretsiz olarak vatandaşları taşımaya başladı. Başkan Muhittin Böcek göreve gelir gelmez başlatılan çalışmalarla 18 kilometrelik hattın 11 kilometresi tamamlanarak Antalya ulaşımına kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ağına güç kazandıracak Varsak’ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile şehir merkezine bağlayan 3. Etap Raylı Sistem Projesi tamamlanarak bugün saat 05.30 itibariyle tramvay seferleri başladı.

“Konforlu ve kaliteli ulaşım”

Raylı sistem; Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahında ilk yolcularını taşımaya başladı. Varsak’tan raylı sisteme binen Erol Özer, “Daha ilk günden çok memnun kaldık. Otobüs yoğunluğundan kurtulduk, daha hijyenik ve konforlu. Varsak’tan geliyoruz Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gidiyoruz. Yolculuğumuz otobüsle daha uzun sürüyordu ve yoğunluk oluyordu. Raylı Sistem bizim için çok iyi oldu” dedi.

“Hastane ve denize artık kolay ulaşacağız”

Ahmet Kıpır adlı vatandaşta, “Çocuğum hasta olduğu için hastaneye sık gidip geliyoruz. Raylı sistem bizim için büyük kolaylık olacak. Rahat rahat gidip gelebileceğiz. Ayrıca denize gitmemiz de kolaylaştı. Denize gitmek için otobüs bekliyorduk. Ama şimdi Müze’nin önünde inip yürüyerek sahile inebileceğiz” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Batuhan Demir de kent içinde trafik yoğunluğunun çok olduğuna dikkat çekerek, “Biz öğrenciler için hem ücret hem de güzergah olarak çok uygun bir ulaşım aracı olacak” şeklinde konuştu.