Ramazan-Sultan Kuş Cami’nin temeli dualarla atıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yenisi yapılmak üzere yıkılan Dinek Cami’nin temeli düzenlenen törenle dualarla atıldı.

Temel atma törenine Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, AK Parti Alanya Başkanı Mustafa Toklu, Hayırsever İş İnsanı Mehmet Kuş, Alanya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Mecek ve Dinek mahalle sakinleri katıldı.

“Okunan duanın ardından ilk beton döküldü”

Müftü İlhan’ın okuduğu duanın ardından törene katılanlarla inşaat alanına ilk beton döküldü.Temel atma töreni ile ilgili bilgi veren Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, “Alanya’mızda yeni bir caminin inşasında daha bizleri buluşturan yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Yüce Rabbimiz, bugün temelini attığımız bu camiyi de en kısa sürede bitirmeyi ve içerisinde ibadet etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar emeği geçen, projesinden işçisine, mimarından mühendisine emek ve gönül veren herkesten Allah razı olsun. Rabbim ilim ve ibadet mekânlarını inşa eden ve destekte bulunan hayırsever kardeşlerimize de daima bereket ihsan eylesin. Hayır ve hasenatlarını yüce katında en güzel şekilde kabul buyursun” dedi.