Plajlara anlık doluluk oranını gösteren yazılım

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajları, Kurban Bayramı tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşarken, plajların anlık doluluk oranını gösteren yazılım tatilcilere ve kent sakinlerine büyük kolaylık sağladı.

Turizmin başkenti Antalya’da, doğa harikası falezlerin buluştuğu noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde hem yerli ve yabancı turistlerin hem de kent sakinlerinin tercihi oldu.

Tatilcilerin çantasını hazırlayıp toplu ulaşım araçlarıyla dahi ulaşabildiği, girişlerin ücretsiz, şezlong-şemsiye kullanım ücretinin ise sadece 20 lira olduğu mavi bayraklı plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Muratpaşa Belediyesi, plajlarda doluluk oranlarının anlık takip edildiği bir yazılımı da bayram öncesi uygulamaya aldı. Belediyenin resmi internet sitesinin plajlar sekmesinden kullanıma sunulan yazılımla Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarında doluluk oranı anlık takip edilebiliyor. Yazılım, şezlonglar üzerine yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor. Yazılım sayesinde kent sakinleri ve turistler daha evden, otelden çıkmadan hangi plajda boş şezlong - şemsiye olduğunu öğrenebiliyor.